Vestida de blanco y con su ramo de flores, la joven esperó el paso del sumo pontífice en el puente Reque. León XIV le correspondió con un gesto desde su vehículo. (Imágenes de redes sociales)
Vestida de blanco y con su ramo de flores, la joven esperó el paso del sumo pontífice en el puente Reque. León XIV le correspondió con un gesto desde su vehículo. (Imágenes de redes sociales)

Una novia nunca olvidará el emotivo momento que vivió durante la visita del a Chiclayo, en la región Lambayeque, tras acudir vestida de blanco hasta el puente Reque para esperar el paso del sumo pontífice, a pocas horas de celebrar su matrimonio.

La iniciativa surgió del equipo que acompañaba a la joven, cuyos integrantes decidieron acercarse a la carretera para intentar ver al líder de la Iglesia católica.

La futura esposa llegó en automóvil y descendió con su vestido, velo y ramo de flores para ubicarse cerca de la vía por donde transitaba la comitiva papal.

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Papa León XIV le correspondió el saludo

Cuando apareció el vehículo del pontífice, la novia levantó la mano y su ramo para saludarlo. León XIV advirtió su presencia y respondió con un gesto de saludo y bendición, mientras el automóvil continuaba su recorrido.

La escena quedó registrada en un video difundido en redes sociales, donde numerosos usuarios felicitaron a la joven y destacaron el particular encuentro ocurrido antes de su boda.

El episodio se produjo durante la visita del papa a Lambayeque, región donde ejerció como obispo de Chiclayo antes de asumir el pontificado.

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