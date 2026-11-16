Una novia nunca olvidará el emotivo momento que vivió durante la visita del papa León XIV a Chiclayo, en la región Lambayeque, tras acudir vestida de blanco hasta el puente Reque para esperar el paso del sumo pontífice, a pocas horas de celebrar su matrimonio.

La iniciativa surgió del equipo que acompañaba a la joven, cuyos integrantes decidieron acercarse a la carretera para intentar ver al líder de la Iglesia católica.

La futura esposa llegó en automóvil y descendió con su vestido, velo y ramo de flores para ubicarse cerca de la vía por donde transitaba la comitiva papal.

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Papa León XIV le correspondió el saludo

Cuando apareció el vehículo del pontífice, la novia levantó la mano y su ramo para saludarlo. León XIV advirtió su presencia y respondió con un gesto de saludo y bendición, mientras el automóvil continuaba su recorrido.

La escena quedó registrada en un video difundido en redes sociales, donde numerosos usuarios felicitaron a la joven y destacaron el particular encuentro ocurrido antes de su boda.

El episodio se produjo durante la visita del papa a Lambayeque, región donde ejerció como obispo de Chiclayo antes de asumir el pontificado.