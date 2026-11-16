El pasado misionero del papa León XIV en el Perú quedó registrado en una placa conmemorativa develada por el propio pontífice en la Nunciatura Apostólica, en Lima, durante su último día de visita al país.
La inscripción lo identifica como “León XIV, obispo de Roma” y recuerda su trayectoria con la frase: “Ayer, misionero Agustino en el Perú, hoy pastor de todas las iglesias”.
El texto también señala que retornó en viaje apostólico a su “patria por adopción”, en referencia a su vínculo con el país. La placa lleva los nombres de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.
Además, consigna las fechas de su recorrido: del 11 al 16 de noviembre de 2026. Tras descubrirla, el papa saludó a los fieles que se congregaron en los exteriores de la sede diplomática.
Los asistentes respondieron con aplausos y muestras de emoción durante este momento de despedida. La placa quedó como recuerdo de su visita apostólica al Perú.
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