El papa León XIV concluye este lunes 16 de noviembre su gira apostólica por Uruguay, Argentina y Perú, tras doce días de actividades religiosas, encuentros multitudinarios y pronunciamientos sobre la justicia social, la pobreza y la protección de las poblaciones vulnerables.

El pontífice, de 71 años, nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano, recorrió diversos escenarios de Sudamérica, región donde desarrolló gran parte de su labor pastoral. Su viaje también estuvo marcado por su recuperación tras una intervención quirúrgica por cáncer de pulmón.

Reencuentro con Perú y defensa de los más vulnerables

Uno de los momentos más significativos de la visita fue su regreso al Perú, país donde ejerció como misionero y obispo. En Lima, miles de fieles lo recibieron, mientras que en Chiclayo, Cusco y Pucallpa participó en actividades religiosas y encuentros con comunidades locales.

Durante su recorrido, León XIV pidió mayor atención a los pobres, adultos mayores y personas con discapacidad. En la Amazonía peruana también advirtió sobre la destrucción ambiental y las dificultades que enfrentan las comunidades indígenas.

Asimismo, el pontífice sostuvo encuentros con víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y destacó la necesidad de promover medidas de reparación y prevención.

¿A qué hora será la última misa del papa León XIV en Perú?

Según el programa oficial del Vaticano, León XIV tiene previsto visitar este lunes, a las 8:30 a.m., una casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

Posteriormente, presidirá la Santa Misa a las 10:30 a.m. en la Base Aérea Las Palmas, en Lima. Su ceremonia de despedida está programada para la 1:15 p.m. en el Callao, antes de partir hacia Roma a la 1:45 p.m.