La tarde del domingo 11 de enero, la tienda Coolbox ubicada en el centro comercial Parque Pisco, en la provincia de Pisco, fue víctima de un asalto, generando alarma entre trabajadores del local.

Delito en la zona

Según información preliminar, los delincuentes ingresaron y amenazaron a los trabajadores, reteniendo a varios de ellos, logrando apoderarse de pertenencias dentro del establecimiento y huyendo rápidamente. Tras el incidente, la puerta de la tienda quedó parcialmente cerrada.

El centro comercial cuenta con sistema de videovigilancia, el cual habría registrado los hechos y servirá para identificar a los responsables. La Policía Nacional realiza las investigaciones correspondientes y recoge declaraciones de los trabajadores para esclarecer el caso.

