Cinco lotes y 40 mil soles perdió una mujer al confiar su inversión en un empresario inmobiliario. La agraviada, quien prefiere estar en el anonimato, se presentó en la sede del Departamento de Investigación Criminal - Depincri Chincha para denunciar a Luis Apolaya por haberle “vendido terrenos que no le corresponde” y con el presunto aval de una conocida notaria de la ciudad.

Presunta estafa

La denunciante dedicada también al negocio de la compra y venta de terrenos refiere que conoció a Apolaya hace algunos meses y que accedió a comprarle cinco lotes que este ofrecía en el sector de Lurinchincha, distrito de Chincha Baja. Ella, presentó ante la policía los comprobantes de las transferencias realizadas por la compra. Son en total 11 operaciones que también constan en el contrato de promesa de venta certificado por un notario.En este documento notarial, con fecha 3 de marzo, firmado por el vendedor y la compradora se detalla la ubicación y metraje de cada lote, además del número de partida.

La mujer al paso de unos días comenzó a entrar en sospecha, y descubre que Apolaya no era el propietario de los lotes. Fue entonces que pide una explicación al empresario a quien había dejado ingresar a su negocio. Ambos vuelven a la notaría y firman un nuevo documento en donde el vendedor se compromete en regresar el dinero, teniendo como plazo hasta el 14 de abril último. Pero, no cumplió.

La denunciante al verse afectada económica y emocionalmente acudió a la policía para dejar constancia de la estafa y evitar que otras personas terminen agraviadas. “Pido a las autoridades que sancionen conforme a ley a este señor y que no siga haciendo daño a más personas”, señala.

La mujer no solo ha perdido su inversión al relacionarse con el inmobiliario sino además parte de otro terreno que fue vendido por Apolaya por medio de una notaría. “Este señor (Luis Apolaya) ha vendido de la propiedad que yo tengo en curso de compra cuatro propiedades y yo no he firmado ningún documento”, sostiene.

La agraviada pidió que se notifique al notario para que rinda su declaración por estos hechos, presuntamente, fraudulentos.

