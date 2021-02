Denuncian a juez de Paz por presunta estafa en compra de terreno en Los Aquijes

Lucy Elena Pérez Torrealva presentó una denuncia en la cual estaría involucrado el juez de Paz del distrito de Los Aquijes, Miguel Malqui Diaz, ya que sería la persona que bajo su cargo verificó y garantizó la transparencia de la compraventa de un terreno en citado distrito.

De acuerdo con la denuncia, Malqui Diaz había verificado todos los documentos correspondientes de Albaro Carlos Antonio, que sería el propietario del lugar denominado Santa Ana, por lo que se realizó el trámite de la compra, efectuando un pago de 119 mil soles, por un terreno de 640 m2 ubicado en el centro poblado El Rosario del distrito de Los Aquijes.

Remoción del cargo

“Nosotros estábamos buscando un terreno para hacer un negocio, nuestros ahorros se invirtieron ahí, cuando quisimos hacer la nivelación y empezar la construcción, algunas personas nos sorprendieron indicando que el señor que nos había vendido el terreno no era el dueño y ahora queremos contactar al juez de Paz que avaló todo el documento, pero no tenemos ningún tipo de comunicación, no contesta el teléfono”, manifestó preocupada.

El abogado de la denunciante, Rubén Fernández Morales, indicó que la propiedad se encuentra en litigio por lo que presuntamente se estaría enfrentando a una organización criminal dedicada al tráfico de terrenos y estarían trabajando con el juez de Paz del distrito para favorecer estos actos irregulares.

“Tomamos conocimiento que tres días antes de la venta, el vendedor del terreno estuvo detenido por tener requisitorias, y toda esta corrupción podría ser una alianza que perjudica a la sociedad, hay varias denuncias para el juez de Paz con respecto a la usurpación de terrenos, y él lo está avalando.

Ya se presentó la denuncia al Ministerio Público y ojalá agilice estos actos porque no se puede seguir con estos actos ilícitos”, sentenció.