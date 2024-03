A punto de quedarse aislados varios pueblos por la vía terrestre Los Libertadores kilómetro 50 en Pisco, ante la implacable crecida del río que ya superó los 300 m3/s. El perjuicio no solo sería para la región iqueña si no para el país al no tomar las medidas correctivas en enrocar el borde de la misma pista que con la fuerza del afluente viene cediendo. Hecho que se ha venido informando, pero hasta ahora las autoridades del gobierno central no han brindado la ayuda necesaria.

Daños

La plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Pisco llegó a inspeccionar los daños que vienen ocurriendo ante la crecida del afluente, así como también las intensas lluvias que afectan a los distritos de Huáncano y parte de Humay.

Hasta el momento se conoce que ya fueron arrasadas por el desborde del río Pisco más de 250 hectáreas de cultivos como algodón y productos de primera necesidad del mercado nacional.

Ayer diario Correo dio a conocer en exclusiva los estragos que venía provocando el desborde del río Pisco, llegando al lugar de la inundación para escuchar el clamor de los agricultores que requieren maquinaria pesada del gobierno central para encausar el río.

Ya se encuentran incomunicados los centros poblados de Montefuerte, Cuchilla Nueva, Cuchilla Vieja y Chongos, ubicados en los distritos de Túpac Amaru Inca y Humay. Donde se pudo observar el desborde de las aguas del río Pisco, afectando a más de 400 familias .

Asimismo, la empresa Emapisco ya informó que están teniendo dificultad para la captación de agua potable y los vecinos han comunicado que está llegando a sus viviendas agua turbia generando un gran malestar.

Se espera el accionar de las autoridades para así evitar más pérdidas en la agricultura. Cabe resaltar que el último martes, en el diario Peruano se publicó el decreto supremo que declara el estado de emergencia a varios distritos de las provincias de Ica.

