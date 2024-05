Tres situaciones adversas han sido identificadas en la obra: “creación del servicio de movilidad urbana en el asentamiento humano Beata Melchorita del distrito de Pueblo Nuevo”. Se tratan de deficiencias que podrían afectar “la vida útil de la obra”. Los hechos fueron constatados por un equipo del Órgano de Control Institucional – OCI de la Municipalidad Provincial de Chincha, durante una visita realizada a la zona de trabajo.

En el Sistema Electrónico de Contrataciones se advierte que la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo convocó a proceso de contratación para la ejecución de la mencionada obra. La buena pro fue otorgada al postor Kamato Constructores E.I.R.L. por un monto de 5 millones 365 mil 182.06 soles. El contrato fue suscrito en noviembre de 2023, iniciando la ejecución el 1 de diciembre del año pasado.

La comisión de control, el 26 de abril último, acudió a Beata Melchorita e identificó en el recorrido la existencia de material apilado, que son combinación de cascajos de concreto y tierra suelta. Esto “ocasiona foco de contaminación a la población del lugar, ocasionando un impacto ambiental negativo a los moradores”, sostiene el OCI en un informe emitido en la víspera sobre lo detectado en la inspección.

La segunda observación refiere a la partida ejecutada de sardinel peraltado. En la visita se verificó, en la intersección de la calle Las Begonias con la calle Juan Velasco Alvarado, la construcción de un sardinel de forma curva, sin junta de dilatación lo que ocasiona fisura y deterioro prematuro. “La situación expuesta genera el riesgo de la vida útil de la obra”, menciona el órgano de control.

La otra situación adversa fue ubicada en el cruce de la calle Prolongación Cañete y pasaje Los Sauces. En este lugar, se detectó “una abertura a ras de las veredas y martillo expuestas a los transeúntes”. Es decir que no solo no tenía tapa, sino que además no había aislamiento de cinta para advertir el peligro. A esto se suma que en la calle Los Laureles se halló estacas de fierro corrugado que sobresalen el nivel de la vereda, que son un peligro para los peatones.

