Ayer 1 de diciembre fue el Día Mundial de Lucha contra el Sida, enfermedad que se expande por la región iqueña. La coordinadora regional de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de ITS/VIH y Hepatitis de la Dirección Regional de Salud de Ica, Julissa Vásquez Anicama, informó que al mes se detectan hasta 30 nuevos casos.

Enfermedad avanza

Señaló que, en el departamento iqueño, de manera mensual se diagnostican decenas de personas con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), algunas con el sistema inmunológico deteriorado y que ya se encuentran en fase Sida, además existe preocupación ya que se han presentado casos de menores de edad con el sistema inmunitario dañado por el VIH.

“Realizamos una serie de actividades a nivel de toda la región Ica, en todos los establecimientos de salud se está realizando campañas de tamizaje a la población, para poder brindar un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno a la población. En la región de Ica calculamos de manera mensual un promedio de 20 a 30 casos nuevos. Tenemos un gran porcentaje de población que los encontramos en inicios, solamente con la infección de VIH, pero calculamos un mínimo porcentaje que viene a ser un 10% de esas personas que las encontramos en fase SIDA, que llegan a los hospitales por emergencia”, declaró.

En la misma línea, sostuvo que la Diresa Ica, tiene registrado hasta 3 mil 800 pacientes con VIH, a quienes se les brinda el tratamiento antirretroviral oportuno y gratuito en los 10 establecimientos seleccionados, incluyendo el de EsSalud, del mismo modo alertó que existe un 7% de los pacientes quienes no acceden al tratamiento, ya cuando llegan por emergencia al nosocomio son diagnosticados con Sida. Explicó que la mayor cantidad de casos de VIH se encuentra en el grupo etario de jóvenes entre 17 a 35 años de edad.

“En los últimos meses nos sorprende, porque ante el VIH estaba más sectorizado en una edad específica, ahora encontramos mujeres de 15 a17 años con VIH, también desde 17 a 35 años es el mayor grueso de la población. En los diagnosticados hay un porcentaje del 20% de población extranjera, la mayoría de los pacientes se encuentran en los extremos de la provincia iqueña, por la parte de Barrio Chino, Santiago, Parcona y muchos de ellos son migrantes que vienen por trabajo. La población que llega en fase Sida, en emergencia ya los encontramos en una situación muy complicada, si bien es cierto el personal de salud está capacitado y toma todas las acciones para hacer que esta persona pase de fase SIDA a VIH, porque un paciente con fase SIDA se puede recuperar y llevar su tratamiento de por vida”, acotó.

Finalmente, dio a conocer que el sector Salud en Ica trabaja con la prevención combinada, que es conjunto de servicios disponibles en los establecimientos de salud para prevenir la transmisión del VIH e infecciones de transmisión sexual (ITS). Estos servicios incluyen, consejería en VIH e ITS, entrega de preservativos y lubricantes, pruebas de tamizajes para VIH, ITS y hepatitis, profilaxis Pre-Exposición (PrEP) y otros.

“estamos ofertando la prevención combinada para el VIH es casi lo mismo del tratamiento antirretroviral, es una pastillita que la toman diaria o intercalado para evitar el riesgo a contraer VIH, podemos prevenir no solamente usando el preservativo de manera correcta, sino también tomando el PrEP”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO