Durante una ceremonia del Programa Nacional de Becas (Pronabec), realizada este martes en el Coliseo Dibós de San Borja, la presidenta Dina Boluarte respondió con firmeza a los cuestionamientos que ha recibido desde que asumió el cargo en diciembre de 2022. En su intervención, criticó con dureza a quienes considera opositores a su gestión y afirmó que estos ataques no afectarán el cierre de su mandato.

En un tono enfático, Boluarte se refirió a sus detractores como “enemigos de la Patria” y recordó que ha enfrentado dificultades desde el inicio de su gobierno. La jefa de Estado hizo estas declaraciones en medio de una coyuntura marcada por la reciente masacre en Pataz, La Libertad, donde 13 trabajadores de seguridad fueron asesinados, y por la controversia generada tras la filtración de un documento del Ministerio de Economía y Finanzas que revela un posible incremento de su sueldo a más de 35 mil soles.

“Tenemos año y dos meses más de acá a julio de 2026. Nos dicen que este año va a ser un año difícil para el gobierno, porque entramos a una etapa electoral, y yo les respondo, no, no, no. A mí me la han hecho difícil desde el primer minuto que asumí la presidencia y no me he rendido”, expresó con vehemencia.

La presidenta también minimizó los desafíos del 2025, asegurando que “va a ser papaya” en comparación con lo que ha vivido hasta ahora. “Aquellos enemigos de la Patria [...] aquellos que creen que con eso nos van a detener o impedir que sigamos avanzando”, añadió refiriéndose a sus críticos.

“No ha sido para Dina Boluarte un día fácil, una semana fácil, un mes fácil, un año fácil. No, desde el 7 de diciembre del 2022 hasta ahorita, prácticamente todos los días, todos los días. Pero acá estoy fuerte y digna”, concluyó.