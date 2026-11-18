Dos intervenciones realizadas por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica permitieron identificar presuntas afectaciones y usos no autorizados en los alrededores del Acueducto Pangaraví, uno de los monumentos arqueológicos de la provincia de Nasca.

Las inspecciones se desarrollaron como parte de las acciones de vigilancia y protección del patrimonio cultural, luego de recibirse una denuncia y posteriormente efectuarse una supervisión inopinada.

Protección del patrimonio

La primera diligencia se llevó a cabo tras una alerta ciudadana que advertía sobre posibles intervenciones en el lado izquierdo del acueducto. Al llegar al lugar, el personal de Cultura constató la instalación de estructuras temporales elaboradas con caña y esteras, además de una losa de concreto y mobiliario dentro de la zona intangible del monumento.

Durante esta misma inspección también se identificaron excavaciones que no contarían con autorización, una situación que genera preocupación debido a que se trata de un espacio protegido donde cualquier intervención debe cumplir con las disposiciones establecidas por las autoridades competentes.

Posteriormente, los especialistas realizaron una segunda inspección, esta vez de manera inopinada, en el lado derecho del Acueducto Pangaraví. En ese sector verificaron la presencia de un vehículo estacionado dentro del área de amortiguamiento, situación que también fue advertida durante las labores de control patrimonial.

La Dirección Desconcentrada de Cultura recordó que tanto la zona intangible como el área de amortiguamiento cuentan con protección legal, por lo que no pueden ser utilizadas libremente para instalaciones, excavaciones u otras actividades que incumplan las disposiciones de conservación.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO