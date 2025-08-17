Para fortalecer la formación de lectores desde las aulas, la Dirección Regional de Educación de Ica organizó una capacitación especializada dirigida a docentes y bibliotecarios de la región. La jornada, desarrollada a través del área de Gestión Pedagógica, se centró en estrategias metodológicas para incentivar el hábito lector en los distintos niveles educativos.

Cultura lectora

La actividad contó con el acompañamiento de especialistas de la Biblioteca Nacional del Perú, quienes compartieron enfoques y herramientas prácticas para el trabajo con niños y adolescentes en contextos escolares y comunitarios.

La capacitación reunió a docentes de los niveles inicial, primaria y secundaria, así como a responsables de bibliotecas escolares y comunales, en una jornada técnica enfocada en el desarrollo de competencias pedagógicas y en la promoción de una cultura lectora sostenida.

Durante el evento, también participó el director regional de Educación, Julio Motta Dueñas, quien resaltó la importancia de que los educadores asuman un rol activo en la formación de lectores críticos y comprometidos.

