Dos diputados elegidos por la región Ica recibieron una asignación de S/ 15.600 por concepto de “instalación” en Lima, mientras que otros dos no accedieron a este beneficio económico.

Cuestionamiento parlamentario

Los casos forman parte de la información difundida por el portal político Congrezoo.pe, que identificó a 96 parlamentarios que recibieron este pago adicional, destinado a cubrir gastos vinculados con su establecimiento en la capital para el ejercicio de sus funciones. La asignación ha generado cuestionamientos por el uso de recursos públicos para financiar este concepto.

Uno de los beneficiarios es José Ricardo Yataco Torrealva, elegido diputado por el partido Obras, quien aparece en la relación de parlamentarios que accedieron a esta asignación. El segundo caso corresponde a Mady Verónica Yonz Núñez, representante de Renovación Popular, cuya inclusión en la lista también fue reportada por Congrezoo.pe.

En el caso de Yonz Núñez, la información adquiere otro matiz debido a que su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) registra experiencia laboral en Lima durante los años 2024 y 2025. Según ese documento, se desempeñó como administradora de la empresa GRUPO CLUNA E.I.R.L., ubicada en el distrito de Santiago de Surco.

El pago de S/ 15.600 por este concepto fue ratificado durante la actual gestión parlamentaria mediante el acuerdo N.° 007-2026-2027 de la Comisión Directiva del Congreso. La asignación ha sido cuestionada por tratarse de un beneficio adicional para los legisladores, mientras que su entrega depende de las disposiciones y condiciones establecidas por el Parlamento.

En contraste, según los datos proporcionados por el Área de Tesorería del Congreso a Congrezoo.pe, otros representantes de Ica no accedieron a este beneficio: el senador Rafael Gustavo Yamashiro Oré, de Fuerza Popular, y los diputados Carlos Alberto Zegarra Sánchez, también de Fuerza Popular, y Lila Marianela Prado Vallejos, del Partido por el Buen Gobierno. Estos casos muestran que no todos los representantes de la región recibieron la asignación, en medio del debate sobre el uso de recursos públicos para cubrir gastos de instalación de los parlamentarios.

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