Un hecho inusual se registró el domingo 12 de abril durante las Elecciones Generales 2026 en un colegio de la región Ica, cuando un cerdo ingresó a un aula utilizada como local de votación. El incidente ocurrió mientras ciudadanos y miembros de mesa se encontraban dentro del salón cumpliendo con la jornada electoral.

El video difundido en redes sociales registró cuando el animal apareció por la puerta del aula en pleno desarrollo del proceso. Su ingreso sorprendió a quienes se encontraban en el interior, cerca de la mesa de sufragio.

🇵🇪🗳️ Un cerdo ingresó a una sala de votación durante las elecciones presidenciales del Perú. pic.twitter.com/PjhisCtmVZ — Informa Cosmos (@InformaCosmos) April 13, 2026

Inusual visita causó risas entre los asistentes

En las imágenes se aprecia cómo el cerdo se desplaza por el ambiente con tranquilidad. La escena generó reacciones espontáneas entre los presentes, quienes observaron lo ocurrido sin interrumpir el proceso.

Algunas personas comenzaron a realizar comentarios mientras el animal permanecía en el lugar.Durante la grabación se escuchan expresiones que reflejan la reacción de los asistentes ante lo sucedido. “¡Aquí le toca votar!”, se oye decir a una de las personas en medio del episodio.

Asimismo, otras voces continuaron con comentarios en el mismo tono mientras observaban al animal. “Ya votó”, “ahora sí vaya a su casa”, “¿por quién votaste?”, “ve al segundo piso”, “a la otra aula”, se escucha entre risas.

Pese a la presencia del cerdo, el desarrollo de la jornada no se detuvo. Uno de los miembros de mesa intervino para retirarlo del aula y permitir que la votación continúe.

En otro momento del registro se escucha una expresión adicional que resume la percepción de lo ocurrido. “Venía a cumplir con su deber ciudadano”, se oye entre los asistentes.

El video fue difundido en distintas plataformas digitales y alcanzó una amplia circulación en pocas horas. La escena se convirtió en uno de los episodios más comentados de la jornada electoral.