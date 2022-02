Emapica pierde S/ 2 millones al mes por conexiones clandestinas en Ica

El último golpe de Emapica contra las conexiones clandestinas de agua potable, ocurrió en la primera etapa de la Urb. Las Casuarinas A-57 donde funcionaría una embotelladora de agua, según la denuncia de los vecinos.

Al respecto, el gerente general de Emapica, Jaime Fernández Garay denunció que este hecho genera pérdidas millonarias a la empresa municipal que al haber quebrado económicamente se encuentra bajo el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT).

Comentó que por la cantidad de producción del líquido elemento deberían facturar cinco millones de soles al mes, pero lamentablemente solo se recauda tres millones de soles. El restante es una pérdida económica para la empresa administrada por la Otass.

En lo que va del año se han detectado 28 conexiones ilegales.

Fernández explicó que se ha notificado al propietaria de dicha vivienda para que en el plazo de 24 horas acuda a Emapica y explique por qué realizó la conexión clandestina desde la matriz.

Advirtió que después de dicho plazo, se realizará el corte definitivo del servicio de agua potable y además, se le denunciará ante el Ministerio Público por hurto agravado. El registro de categoría en la vivienda que se detectó la conexión, es doméstica y tenía un consumo de 80 metros cúbicos, que por su categoría era muy alto el consumo.

El gerente dejó entrever que el 80% de las conexiones no legales lo realizarían el mismo personal de Emapica, por que conocen dónde está la red y la hora que no hay el agua para realizar el empalme. No cualquier gasfitero podría realizar dicho trabajo.

Instalación de medidores

Fernández comentó hasta hace un año atrás, solo el 38% de la población al que se brinda el servicio tenían los medidores instalados. Pese a la pandemia se avanzó a tener un 45%. La meta para este año es llegar al 80% de medidores.

Cuando se puso en marcha el proyecto de las Galerías Filtrantes, hubo resistencia de un sector de la población que prefería pagar un monto determinado pese al alto consumo.

Fernández recordó que el Mercado Modelo, fue un usuario moroso que debía 18 meses. Emapica ante la falta de pago decidió taponear el servicio de desagüe. El Ministerio Público lo iba a denunciar por atentado contra la salud pública y recién cumplió con el pago.