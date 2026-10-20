Convertida en decenas de fragmentos de madera y metal terminó la embarcación pesquera “Franco”, que sufrió una volcadura frente al litoral de Pisco el pasado viernes 16 de octubre. La fuerza del mar arrastró los restos de la nave hasta las inmediaciones del Muelle Fiscal, en Pisco Playa, donde quedaron esparcidos a lo largo de la orilla.

Nave destrozada

La embarcación fue avistada nuevamente durante la mañana del lunes 19 de octubre, cuando las olas habían llevado gran parte de su estructura hacia el litoral. En el lugar se observaron maderas, piezas metálicas y componentes del motor, mientras algunas personas realizaban trabajos para recuperar las partes que todavía podían ser aprovechadas. Sin embargo, la nave quedó prácticamente inservible.

El accidente ocurrió cuando la embarcación retornaba de sus labores pesqueras y fue sorprendida por fuertes vientos que afectaron la provincia de Pisco. Durante la emergencia, seis pescadores quedaron en una situación crítica y enviaron videos a través de las redes sociales para pedir ayuda a sus compañeros. Finalmente, todos fueron rescatados con vida.

Aunque el rescate permitió evitar una tragedia humana, la pérdida de la embarcación representa un duro golpe económico para sus propietarios y para las familias que dependen de la actividad pesquera. La nave constituía una herramienta fundamental para continuar con las faenas y generar ingresos para sus hogares.

Además de las pérdidas materiales, los restos de la embarcación dejaron otro problema en Pisco Playa, donde se observaron maderas con clavos expuestos, piezas metálicas y fragmentos puntiagudos dispersos en la orilla, elementos que podrían ocasionar lesiones a los visitantes y a los niños que transitan por el sector.

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