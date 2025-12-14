Una nueva emergencia en alta mar se reportó, luego de que la embarcación pesquera Discovery quedara a la deriva debido a una falla mecánica en su motor. El incidente ocurrió frente a la costa de San Gallán, en la provincia de Pisco, y ha mantenido en vilo a los familiares de los dos tripulantes a bordo, quienes llevan casi dos días sin poder retornar al puerto.

Apoyo para rescate

Carlos Begazo Sáenz y José Begazo Sáenz, los tripulantes afectados, están actualmente a la espera de ser rescatados. Según los informes proporcionados por los familiares, la falla en el motor ha dejado a la nave sin capacidad de maniobra, exponiendo a los hombres a las impredecibles condiciones del mar.

La situación ha generado una creciente preocupación entre los allegados de los afectados, quienes han solicitado el apoyo inmediato de las autoridades locales, así como de pescadores y voluntarios de la región, con el objetivo de facilitar un rescate rápido y garantizar el regreso seguro de los tripulantes.

