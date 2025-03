En la provincia de Nasca el último fin de semana se llevó a cabo la II Audiencia Descentralizada de la Comisión de Energías y Minas del Congreso de la República, donde se debatió sobre la “Ley de la pequeña minería y de la minaría artesanal”, a decir del presidente de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe) Celso Cajachagua, son tres ejes fundamentales los que el Ejecutivo debe tomar en cuenta antes de realizar la propuesta de la sustentación de la nueva ley: Revisar las concesiones mineras y los contratos de explotación, la regulación del uso de explosivos para evitar la minería ilegal y finalmente la aplicación del censo minero a nivel nacional.

Situación de la zona

“Estamos en toda la tarea que se involucre esto, porque la ley si es que nos e discute con el pueblo va a salir totalmente mal, enfrentados con el estado, ahora nosotros queremos aportar propuestas que hemos hecho, que hemos trabajado y esperamos un avance. Hay concesiones mineras con contratos, titulares que realizan varios problemas, hay una serie de gente que está denunciado, el punto del contrato tiene que cambiarse en el Congreso, por eso hemos planteado el punto de contrato de explotación, porque no puede ser que un titular que nunca ha ido a la mina a pesar de ser su concesión, y los mineros que han trabajado años va y le dices que te vas de forma abusiva, y en muchos casos se involucra a la policía y fiscalía y eso es un tema que queremos que se tome”, declaró Celso Cajachagua.

En cuanto a la situación de la zona protegida de las Líneas de Nasca donde se realiza explotación minera, el presidente del Fenamarpe indicó que es necesario poner límites geográficos reales a las zonas declaradas intangibles y así los mineros artesanales puedan iniciar el proceso de formalización de la mano de las entidades del Estado que correspondan.

“El 3 de abril del año pasado salió una norma, faltaba la zonificación y aquí en Nasca ya hay agricultura autorizada, casas autorizadas, carretera autorizada y en ese norte se habla de minería y en minería estamos pidiendo de que haya reuniones, hay que reconocer al gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado que nos está apoyando a través de la Dirección Regional de Energía y Minas, pero ahora sale una norma de Cultura. Toda la Poligonal de Nasca son 5540 kilómetros cuadrados, ¿es arqueológico todo?, entonces Cusco no tendría ninguna edificación, no habría nada porque son restos históricos. Todo se debe hacer en función a la verdad”, añadió.

En la misma línea, señaló sobre la urgencia que se realice un censo minero, ya que es fundamental, además dijo que el Estado Peruano debería dirigir mayor presupuesto a los gobiernos regionales, a fin que sean transferidos a las distintas direcciones regionales de energía y minas, quienes deben organizar, formalizar, evaluar y fiscalizar, teniendo como objetivo la formalización minera. Señaló que en la federación que representa (Fenamarpe), los mineros se encuentran en proceso de formalización.

“El otro tema es el censo minero, ya se lo he dicho el 2 de diciembre del 2024 cuando se instaló esa comisión, sino se hace censo minero, estamos perdiendo el tiempo. Hay un Registro Integral de Formalización minera (Reinfo) de 89 mil mineros que han sacado, solo hay 20 mil activos, tenemos el problema en las comunidades que no te quieren dejar entrar, titulares que no te dejan entrar, ósea hay todo un problema, y hay gente también que se aprovechó del Reinfo, eso tiene que depurarse en un Censo, y lo otro es una norma, y si esa norma no sale por decreto legislativo del Congreso, vamos a perder el tiempo”, dijo.

