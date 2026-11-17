La región Ica registró una decena de movimientos sísmicos entre el viernes 13 y el lunes 16 de noviembre, de acuerdo con los reportes del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La secuencia incluye un temblor de magnitud 5.9 ocurrido frente a las costas de San Juan de Marcona.

Serie de temblores

El primero de los movimientos de mayor magnitud ocurrió el viernes 13 de noviembre, a las 11:43 de la mañana. Según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0788, el sismo alcanzó una magnitud de 5.9, tuvo una profundidad de 32 kilómetros y su epicentro fue localizado a 102 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca. La intensidad reportada fue de IV en dicha localidad.

Al día siguiente, sábado 14 de noviembre, a las 3:21 de la madrugada, se registró otro movimiento telúrico de magnitud 4.4, con una profundidad de 31 kilómetros y epicentro a 108 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona. La actividad volvió a incrementarse este lunes 16 de noviembre, cuando se reportaron ocho sismos en diferentes horarios. El primero ocurrió a las 11:16 de la mañana, con magnitud 5.4 en Marcona. Siete minutos después, a las 11:23 de la mañana, se produjo otro movimiento de magnitud 5.1, cuyo epicentro fue ubicado a 38 kilómetros al suroeste de Palpa.

La secuencia continuó por la tarde. A las 2:26 se reportó un sismo de magnitud 4.7, a 97 kilómetros al suroeste de Palpa; mientras que a las 2:44 se registró otro de magnitud 4.8, a 116 kilómetros al oeste de Marcona. Posteriormente, a las 2:51 de la tarde, el IGP informó sobre un nuevo movimiento de magnitud 4.6, con una profundidad de 29 kilómetros y epicentro a 107 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona. A las 4:22 de la tarde, se reportó otro sismo de magnitud 4.5, localizado a 102 kilómetros al oeste de la misma jurisdicción, con una profundidad de 28 kilómetros e intensidad II.

Otro sismo alcanzó una magnitud de 4.3 y ocurrió a las 5:25:40 de la tarde y presentó una profundidad de 27 kilómetros. La intensidad reportada fue de II en San Juan de Marcona.

Al cierre de edición se registró un décimo sismo de magnitud 4.2 a las 9:23 de la noche, con una profundidad de 24 kilómetros y epicentro a 119 kilómetros al oeste de Marcona (Nasca). Los reportes evidencian una sucesión de movimientos telúricos frente al litoral de San Juan de Marcona y en las proximidades de Palpa.

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