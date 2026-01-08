El alumno del colegio Futura Schools, sede Parcona, Joshua Jayo Figueroa, ha sido seleccionado como beneficiario del Programa Huarmis Space 2025, una iniciativa que impulsa el talento científico y tecnológico de jóvenes peruanos y que le permitirá vivir una experiencia internacional única en el Kennedy Space Center de la NASA, en Florida, Estados Unidos, en febrero de 2026.

Vocación científica

El logro de Joshua es el resultado de un proceso formativo, en el que demostró una pasión inquebrantable, alto nivel de compromiso y un talento extraordinario. Su desempeño lo hizo destacar entre más de 1,900 jóvenes participantes provenientes de las 26 regiones del Perú, consolidándose como uno de los estudiantes con mayor proyección académica y vocación científica.

“El logro de Joshua refleja los valores que promovemos: liderazgo, pensamiento crítico y una formación orientada a la investigación, la creatividad y la ciudadanía global. Que sea el segundo estudiante de la red Futura Schools en acceder a un programa académico en la NASA reafirma la solidez de nuestro modelo educativo y nuestro compromiso con la excelencia”, señaló María Alejandra Pallín, directora de Futura Schools.

El viaje al Kennedy Space Center representa un hito simbólico en la trayectoria del estudiante, quien además terminó el 2025 como el mejor estudiante en el ámbito académico. Este viaje es el reconocimiento a su esfuerzo sostenido y el inicio de una experiencia que lo acerca al mundo de la exploración espacial y la innovación científica, fortaleciendo su vocación y ampliando su mirada global.

