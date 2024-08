Tras la difusión de vividos donde la ciudadana Pamela López es víctima de agresión por parte de Christian Cueva. La ex congresista por Ica, Ana Jara Velásquez se pronunció de manera enfática, condenando la violencia contra la mujer y exigiendo tanto la Fiscalía como el Poder Judicial cumplan las acciones de sanción correspondientes.

Posición de ex premier

“Se espera que el Ministerio de la Mujer le preste todo el soporte que requiere Pamela López para sacar adelante su denuncia por intento de feminicidio que tiene una pena no menor de 15 años de pena efectiva (…) Christian Cueva, un falso valor del fútbol peruano (…) Si sumamos todos los delitos, le correspondería (Cueva) 25 años de cárcel efectiva si realmente hay una mana dura”, aseveró durante una comunicación en Canal N.

Jara Velásquez, quien también fue ex ministra de la Mujer y ex premier, también considero que el ex futbolista del Club Cienciano, debería afrontar la cárcel ya que sería autor del presunto delito de tentativa de feminicidio y por ello pidió la prisión preventiva, además, que le correspondería hasta 25 años de prisión.

Cabe señalar que la Quinta Fiscalía en Violencia Contra la Mujer de Lima Centro (4. ° Despacho) dispuso iniciar diligencias preliminares tras denuncia de ciudadana Pamela López, contra su esposo Christian Cueva, por el delito de agresión en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar.

Asimismo, la Corte de Lima otorgó medidas de protección a Pamela López Solórzano contra Cueva Bravo por violencia física y psicológica. Juzgado dispuso instalar el aplicativo Botón de Pánico en el celular de la víctima.

El 8° Juzgado de Familia de la CSJL, prohibió a Christian Cueva cualquier tipo de acto que impliquen violencia familiar y acercamiento a Pamela López, bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente por desobediencia a la autoridad. Se dispuso terapia psicológica para Christian Cueva, Pamela López y sus tres menores hijos. Asimismo, patrullaje policial alrededor de la vivienda de la víctima.

