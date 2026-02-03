La provincia de Nasca atraviesa momentos de profundo pesar tras el fallecimiento del exalcalde provincial y distrital Eusebio Alfonso Canales Velarde, ocurrido la noche del domingo 1 de febrero, a los 61 años, en el hospital Augusto Hernández Mendoza de EsSalud, en la ciudad de Ica.

Duelo provincial

Según el reporte médico, el deceso se produjo a las 11:15 de la noche a causa de un paro cardíaco, agravado por una enfermedad hepática que venía padeciendo. Ayer, lunes 2 de febrero, sus restos mortales arribaron a la provincia de Nasca para ser velados en su vivienda del sector El Porvenir, en el distrito de Vista Alegre, frente al destacamento de la Policía de Carreteras.

Ante esta irreparable pérdida, la Municipalidad Provincial de Nasca declaró dos días de duelo provincial, disponiendo el izamiento de banderas a media asta en las instituciones públicas y anunciando un homenaje póstumo en reconocimiento a su trayectoria.

Alfonso Canales Velarde fue una figura política emblemática en la región, con 16 años de gestión municipal: ocho como alcalde de Vista Alegre y ocho como alcalde provincial de Nasca.

De profesión docente, fue recordado por su cercanía con la población y su lema “Alfonso Canales, siempre con el pueblo”. Para hoy martes se ha programado una misa en su honor en la parroquia de Vista Alegre, y luego trasladado al camposanto, donde familiares, autoridades y ciudadanos le darán el último adiós en su sepelio.

