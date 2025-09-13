La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ica y Cañete ha abierto una investigación preliminar tras la denuncia de un cabo del Servicio Militar Voluntario, quien acusa a tres sargentos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) de haberlo sometido a actos de tortura durante su entrenamiento.

Tendría lesiones

Según el testimonio del denunciante, los hechos ocurrieron en el Escuadrón de Seguridad y Operaciones Terrestres del Grupo Aéreo N° 51, ubicado en el distrito de San Andrés, provincia de Pisco. Durante actividades de formación militar, el cabo habría sido agredido físicamente con objetos contundentes, resultando con lesiones.

La investigación está siendo liderada por la fiscal adjunta provincial Karin Olivia Ore Huayllani, quien ha ordenado una serie de diligencias para esclarecer los hechos. Entre ellas se incluye la toma de declaraciones y la recolección de pruebas que permitan determinar las circunstancias exactas de lo ocurrido.

Además, se ha coordinado con el equipo de la Unidad Clínico Forense (UNCLIFOR) para la aplicación del Protocolo de Estambul, una herramienta internacional utilizada para evaluar casos de tortura o malos tratos, especialmente en situaciones de subordinación o dependencia, como ocurre en el contexto militar.

La denuncia ha generado preocupación por el posible uso de violencia dentro del servicio militar voluntario, un espacio en el que los derechos fundamentales de los jóvenes deben estar plenamente garantizados.

