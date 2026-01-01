A pocas horas de despedir el 2025, los mercados de Ica cambiaron su rutina habitual. El mercado Modelo concentró desde temprano a cientos de personas que, entre flores y fruta fresca, buscaban cumplir con las cábalas que acompañan la llegada del Año Nuevo.

Nuevo ciclo

Uno de los productos más demandados fueron las flores amarillas, asociadas por tradición a la buena fortuna y a los nuevos comienzos. Puestos improvisados y floristas habituales ofrecían ramos simples y arreglos más elaborados que incluían ruda y otros elementos simbólicos. Los precios oscilaron entre 10 y 15 soles, mientras que las macetas decoradas alcanzaron los 25 soles, según el tamaño y el diseño.

La uva, otro clásico de la noche del 31 de diciembre, también tuvo un papel protagónico. En esta fecha, su demanda se dispara por el ritual de las doce uvas, una costumbre que se mantiene firme entre las familias peruanas.

En el mercado Modelo, el kilo llegó a cotizarse hasta en 10 soles, sin que ello frenara las compras. Para muchos, cada uva representa un deseo pendiente y una promesa para los meses que vienen.

