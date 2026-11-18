La Asociación de Fútbol Máster de San Andrés viene destacando no solo por su promoción del deporte, sino también por su importante labor social en beneficio de los vecinos más vulnerables del distrito.

En esta oportunidad, sus integrantes cumplieron su compromiso solidario con el pescador Juan Gamboa, quien atraviesa problemas de salud y actualmente se encuentra postrado en una silla de ruedas, haciéndole entrega de una canasta de víveres como muestra de apoyo y solidaridad.

Apoyo solidario

Esta iniciativa se suma a otras acciones benéficas impulsadas por la organización, que días atrás también brindó ayuda al reconocido pescador y futbolista, cariñosamente conocido como “La Flecha”, demostrando que la unión deportiva también puede convertirse en una importante fuerza de apoyo para quienes atraviesan momentos difíciles.

Cabe señalar que la Asociación de Fútbol Máster fue creada sin fines de lucro con el propósito de fomentar el deporte y promover nuevos valores futbolísticos en San Andrés. Sin embargo, sus integrantes vienen demostrando que su compromiso va más allá de las canchas, desarrollando acciones solidarias que vienen siendo reconocidas y felicitadas por la comunidad, por promover valores como el compañerismo, la unión y la sensibilidad social.

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