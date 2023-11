Dos años después de haber sindicado a Fernando Salazar Peñaloza como presunto integrante de la organización delictiva “Los rufianes del GORE”, liderado por el exgobernador regional Javier Gallegos Barrientos, ahora el comunicador Gastón Medina Sotomayor pide disculpas públicas.

Salazar Peñaloza, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, lo denunció por difamación y el proceso está en la recta final; y podría llevarlo tras las rejas. Además está prófugo por este expediente.

“Queremos aclarar que no hubo una información veraz cuando se le incluyó al doctor Rafael Fernando Salazar Peñaloza que esté directamente involucrada o vinculada a dicha organización criminal. Esa no fue una información veraz. Por ende, no es cierto que la persona de Salazar Peñaloza esté vinculada a una organización delictiva”, reiteró Sotomayor.

Según el organigrama que elaboró y mostró el comunicador, el juez superior titular formaba parte del aparato legal de la red delictiva que habría liderado Gallegos Barrientos.

Sobre dicha red criminal, en julio del 2022, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Ica de Funcionarios archivó el caso.

VIDEO RECOMENDADO