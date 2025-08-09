El gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado Herrera, realizó una visita de supervisión, para conocer sobre la obra Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande – Santa Cruz – Palpa. Se reunió con el jefe del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC), Mag. Luis Murguía, y un equipo técnico especializado.

Seguridad hídrica

Se informó sobre los avances de esta importante infraestructura hídrica, que busca optimizar el uso del recurso agua en beneficio de las zonas agrícolas de la provincia de Palpa y del distrito de Santa Cruz.

Destacaron que uno de los componentes clave en esta etapa de la obra es la construcción del Canal Chantay, diseñado para asegurar un abastecimiento eficiente de agua para la actividad agrícola local. Este canal incorpora distintos tipos de estructuras hidráulicas adaptadas al terreno y las condiciones técnicas.

El proyecto también incluye un sistema de conducción de agua compuesto por cuatro túneles, que forman parte de una red de más de 23 kilómetros de extensión, destinada a garantizar una gestión hídrica sostenible en la región.

Como parte del conjunto de obras complementarias, se contempla además la construcción de 12 acueductos, 24 canoas, dos puentes vehiculares, un puente peatonal y una estructura de entrega al río Santa Cruz, consolidando una infraestructura moderna orientada a fortalecer la seguridad hídrica y el desarrollo agrícola en la región.

