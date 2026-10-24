La fe y la devoción al Señor de Luren volvieron a congregar a los fieles en Ica con el inicio del primer día del triduo en honor al santo patrón de la ciudad, realizado el jueves 22 de octubre. La jornada contó con la participación de representantes del Gobierno Regional de Ica, quienes se sumaron a las actividades religiosas dedicadas a una de las imágenes de mayor veneración entre los iqueños.

Fe y devoción

Durante la celebración eucarística, el párroco de la iglesia Santiago de Luren expresó su agradecimiento por la realización de esta actividad y destacó el trabajo que se viene desarrollando en favor de la región. En la ceremonia participaron funcionarios, directores regionales y servidores públicos del GORE Ica, quienes se unieron en oración como parte de esta manifestación de fe.

El triduo constituye parte de las actividades religiosas que mantienen viva la tradición del Señor de Luren, una devoción profundamente arraigada en la identidad cultural y espiritual de la población iqueña. La jornada permitió a los asistentes compartir un espacio de reflexión y renovar sus muestras de fe, en medio de las celebraciones dedicadas al patrón religioso de Ica.

Las actividades continuarán este domingo 25 de octubre con la segunda procesión programada en honor al Señor de Luren. De acuerdo con el itinerario difundido, la imagen saldrá del santuario a las 9:00 de la mañana y recorrerá las calles Ayacucho, Conde de Nieva, Francisco Flores, Nicolás de Rivera el Viejo y Juan Pablo Fernandini, además de las vías Orquídeas, Tacones, Azahares y Los Nardos.

El retorno de la venerada imagen al santuario está previsto para las 5:00 de la tarde del mismo día. De esta manera, los fieles tendrán una nueva oportunidad de acompañar al Señor de Luren durante su recorrido por las calles de la ciudad y expresar su devoción a través de la oración y las tradicionales muestras de fervor religioso.

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