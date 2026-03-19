El Hospital Regional de Ica, bajo la dirección del M. C. Carlos Navea, en coordinación con el Gobierno Regional de Ica (Gore Ica) y la organización internacional “Healing the Children”, iniciará una campaña médica destinada a atender de manera gratuita a niños y adolescentes con labio leporino y paladar hendido. La iniciativa se realizará del 13 al 17 de abril de 2026 y contará con un equipo especializado de cirujanos provenientes de Estados Unidos.

Atención profesional

Estas intervenciones tienen como objetivo restaurar funciones esenciales como el habla y la alimentación, aspectos fundamentales para el desarrollo integral de los menores. Además, permiten a los pacientes mejorar su calidad de vida y su integración social, al reducir barreras asociadas a su condición.

De acuerdo con el cronograma oficial, las inscripciones para acceder a la campaña estarán abiertas hasta el 27 de marzo de 2026. Posteriormente, el 12 de abril se realizarán evaluaciones médicas preliminares, que servirán para determinar la idoneidad de los pacientes para las cirugías programadas en las instalaciones del Hospital Regional de Ica.

La campaña atenderá aproximadamente a 100 menores, con edades que van desde los 2 meses hasta los 17 años. La acción refleja un esfuerzo conjunto entre autoridades locales y organizaciones internacionales para garantizar acceso a atención médica especializada en zonas donde este tipo de servicios es limitado.

Representantes del hospital y de “Healing the Children” destacaron que este tipo de programas no solo beneficia a los pacientes, sino que también genera un impacto positivo en las familias y en la comunidad, al ofrecer oportunidades para mejorar la salud y el bienestar de la niñez iqueña.

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