Una serie de deficiencias e irregularidades se advierte en varios colegios de la región Ica, donde a solos dos días del inicio del Año Escolar 2024, las instituciones educativas no tienen psicólogo, hay brecha de profesores, aulas sin mantenimiento, techos peligrosos de calamina, estructuras dañadas, baños contaminados, sin agua y otros, que afectan una educación de calidad al escolar.

Informes de control

La Contraloría informó sobre el operativo “Buen Inicio del Año Escolar 2024″, donde advirtió falta de mantenimiento y de inspección técnica de seguridad en seis colegios de Ica, y también la carencia de accesos para personas discapacitadas y de personal docente. Las visitas de control se realizaron en los centros educativos: Edmundo Zambrano Cárdenas, General Juan José Salas Bernales, N°22762 (Ica); Andrés Avelino Cáceres (Pisco), José Manuel Meza y Micaela Bastidas (Nasca), que tienen falta de mantenimiento de la infraestructura y del mobiliario y otros, que genera el riesgo de no garantizar las condiciones de habitabilidad y de seguridad.

Según el Informe de Visita de Control N°006-2024-OCI/5340-SVC, del control realizado a la Institución Educativa N.° 22356 Edmundo Zambrano Cárdenas, se advierte que el colegio no cuenta con profesional en psicología para la orientación a los estudiantes, poniendo en riesgo la prevención y tratamiento de casos de acoso y violencia escolar, tampoco cuenta con servicios higiénicos para personal adulto ni personas con discapacidad; asimismo, los baños de los estudiantes no se encuentran diferenciados por género, lo que pone en riesgo la integridad de los estudiantes, la salubridad y el acceso equitativo sin discriminación. Tampoco tiene el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

Del mismo modo, en ese colegio existe falta de mantenimiento en la infraestructura, ya que tiene desprendimiento de pintura en vigas del cerco perimétrico, desprendimiento de pintura en sobrecimiento del cerco perimétrico, desprendimiento de pintura del muro exterior del cerco perimétrico, aulas que requieren pintado de muros interiores, parapeto en escalera ubicada en el pabellón 2 requiere pintado, puntos de agua no se encuentran con caños, orificio en puerta contraplacada, válvula de urinario deteriorada, puerta principal de los SSHH sin cerradura, dos caños averiados y no cuenta con barandas en la escalera del pabellón.

El órgano de control continúo el operativo y llegó a la II.EE N° 22762. En el Informe De Visita De Control N° 005-2024-OCI/5340-SVC, se advierte que ese colegio no cuenta con rampas de acceso en la entrada principal e interiores, ni servicios higiénicos para personas discapacitadas. También se identificó carencia de personal de psicología, falta de capacitación a los docentes en enfoque de género, no tiene el certificado (ITSE), y presenta falta de mantenimiento (óxido en malla del cerco perimétrico y fisuras en piso de algunas aulas, filtración de agua en mangueras de abasto en algunos lavatorios, caños de algunos lavatorios no se encuentran fijos, vidrios rotos de ventanas de los servicios higiénicos de hombres y mujeres).

La institución educativa General Juan José Salas Bernales, también tiene deficiencias, ahí los docentes no cuentan con la capacitación obligatoria en enfoque de género, hay carencia del profesional en psicológica. Además, su patio no cuenta con protección contra la radiación solar, también tiene extintores vencidos, y las paredes de los pasadizos y escaleras requieren pintado, aulas que requieren pintado, luces de emergencia inoperativas y canaletas para lluvia desprendidas.

En Pisco y Nasca

En tanto, el Informe de Visita de Control N° 4110-2024-CG/GRIC-SVC, también alerta que las paredes y pisos de algunas aulas del colegio Andrés Avelino Cáceres (Pisco) presenta grietas y humedad. Se detectó que los techos de calamina, mesas y sillas requieren mantenimiento urgente, y de igual modo, el colegio no cuenta con zonas de seguridad señalizadas y cables de alta tensión cruzan su patio principal, sin mencionar la falta de extintores, lo que pone en riesgo la integridad del alumnado y personal docente.

Por otro lado, según el Informe de Visita de Control N°4112-2024-CG/GRIC-SVC, el colegio Micaela Bastidas (Nasca), tampoco cuenta con la plana docente completa, carece de material de enseñanza para ser entregado al alumnado, lo que afectaría la prestación del servicio educativo. En la sede escolar también falta un profesional de la psicología.

Finalmente, se emitió el Informe De Visita De Control N° 4111-2024-CG/GRIC-SVC, que revela en la II.EE. José Manuel Meza, hay plana docente incompleta y falta de entrega de material de enseñanza al alumnado, extintor vencido, carencia de certificado (ITSE) y su infraestructura no cumple con las condiciones y especificaciones técnicas de diseño para personas con discapacidad, ya que tiene rampas en el interior que miden menos de 1 metro de ancho, lavatorio no cuenta con el alto adecuado para permitir la aproximación de una persona en silla de ruedas y el baño no cuenta con urinarios tipo pesebre y presenta desnivel.

