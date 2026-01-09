El regidor provincial de Ica, José Luis Escate, informó que hoy viernes 9 de enero se han programado sesiones extraordinarias del Concejo Municipal en el marco del proceso de vacancia contra el alcalde provincial, Carlos Reyes Roque, situación que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento y ha intensificado el clima de tensión política en el municipio.

Proceso de vacancia

Según explicó el concejal, la Secretaría General de la Municipalidad Provincial de Ica notificó oficialmente una primera sesión extraordinaria para las 4:00 de la tarde en el salón consistorial, cuyo punto de agenda será una adhesión relacionada con el proceso de vacancia. No obstante, indicó que de manera paralela se ha convocado a una segunda sesión extraordinaria para el mismo día, a las 5:00 de la tarde, en la que el único punto de agenda sería la vacancia directa del alcalde.

“Para el viernes 9 de enero del 2026 hemos sido citados a una sesión extraordinaria a las cuatro de la tarde, donde el punto de agenda es una adhesión. Pero además, hemos recibido una segunda convocatoria para otra sesión extraordinaria a las cinco de la tarde, donde el punto de agenda sí es la vacancia del alcalde”, declaró Escate.

El regidor precisó que esta segunda convocatoria habría sido comunicada por el primer regidor, Epifanio Quispe, quien remitió una carta de manera individual a cada uno de los concejales. Sin embargo, cuestionó la validez del procedimiento, señalando que la citación formal a sesiones del concejo debe ser realizada por la Secretaría General y no por un regidor.

“Quien nos tiene que convocar formalmente es el secretario general de la municipalidad. Hasta el momento, el secretario general solo nos ha notificado la sesión de las cuatro de la tarde. El documento para la sesión de las cinco ha sido enviado por el primer regidor”, afirmó.

En tanto, el Concejo Provincial de Ica se prepara para una jornada clave este viernes, en medio de posiciones encontradas y cuestionamientos sobre el desarrollo del proceso de vacancia, cuyo desenlace podría marcar el rumbo político de la comuna provincial.

