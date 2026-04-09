El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica obtuvo una sentencia condenatoria de 12 años de pena privativa de la libertad efectiva contra Julio Armando Tambra Contreras y Diomedes Alfredo Meléndez Tambra, hallados culpables del delito de violación sexual en agravio de una menor de 14 años.

Grave delito

De acuerdo con la investigación fiscal, los ultrajes ocurrieron en el año 2014. El primer incidente fue protagonizado por Tambra Contreras, quien condujo a la víctima al sótano de una vivienda bajo el engaño de solicitarle ayuda con la limpieza, lugar donde perpetró el abuso.

Cinco días después, el segundo sentenciado, Meléndez Tambra, aprovechó que la familia no se encontraba en el inmueble y su estado de ebriedad para ingresar a la habitación de la menor y violentarla sexualmente.

La labor del Fiscal Adjunto Andrés Alvarado Colina fue determinante durante el juicio oral. A través de una sólida sustentación de pruebas periciales, testimoniales y documentales, el representante del Ministerio Público logró acreditar la responsabilidad penal de ambos sujetos ante el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Sur de Ica.

Además de la pena de cárcel, el juzgado dispuso a cada sentenciado el pago de S/ 5,000.00 a favor de la agraviada, por concepto de reparación civil. Asimismo, se ordenó que ambos sujetos sean sometidos a tratamiento terapéutico especializado.

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Sur de Ica, ha dispuesto la orden de ubicación y captura a nivel nacional para el inmediato internamiento de los condenados en el Establecimiento Penitenciario de Ica.

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