Más de 170 mil escolares de todos los niveles de educación, en cientos de instituciones educativas de la región Ica, regresan hoy 20 de marzo de manera presencial y virtual a clases, por la Apertura del Año Escolar 2023, así lo informó el director regional de Educación de Ica, Gustavo Céspedes Martínez.

Año Escolar 2023

El funcionario del sector Educación, señaló que los miles de estudiantes del nivel inicial, primaria y secundaria de hasta 180 instituciones educativas empiezan sus labores educativas, tras una semana de postergación debido a las lluvias intensas, huaicos y desbordes evidenciados la semana pasada que ponía en riesgo a la comunidad estudiantil y personal educativo.

”El Ministerio de Educación indicó el inicio del año escolar para el 13 de marzo a nivel nacional, pero en vista de los fenómenos naturales, el ciclón Yaku y inundación que ha sufrido la región Ica se postergó. El año pasado teníamos un aproximado de 130 mil estudiantes en la región, ahora tenemos 171 mil estudiantes que inician hoy sus clases y estamos atendiendo a algunos que no cuentan con matrícula a través de proyectos del Gobierno Regional de Ica. En toda la región son aproximadamente 180 instituciones educativas”, declaró.

Céspedes Martínez, explicó que las clases presenciales solo serán dictadas en las II.EE que no han sido afectadas por los diversos fenómenos naturales, mientras que los colegios que no cuenten con las condiciones de accesibilidad y transitabilidad, podrán iniciar sus labores de manera remota. En caso no exista conectividad y dificulte el acceso al servicio de internet, cada UGEL evaluará un monitoreo y seguimiento.

Colegios afectados

Alertó que según un primero reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer), en Ica, se detectaron hasta 89 instituciones educativas afectadas y algunas ya han sido rehabilitadas, sin embargo, en colegios de San Pedro de Huacarpana y otros en Chincha, como la I.E. inicial N° 442 de Chamorro y el Pronoei de ese sector no atenderán debido al daño causado por la inundación del 15 de marzo. También en la I.E. José Manuel Meza, en el distrito El Ingenio (Nasca), aun no se podrán dictar las clases, debido a la caída de huaicos.

“89 colegios han sido afectados, y han sido rehabilitados algunos de ellos, los que no han sido rehabilitados son aquellos que han sufrido algún daño en su infraestructura, por ejemplo, en Chincha y Nasca se han caído paredes de colegios, por lo que este año escolar será focalizado para los estudiantes que si cuentan con las condiciones en sus locales escolares”, dijo.

Sostuvo que, en los sectores de Barrio Chino, Hilda Salas, Villa Rotary y 3 de Febrero, en el distrito de Salas Guadalupe, se encuentran en construcción lozas de concreto, donde se instalarán módulos educativos temporales, con el mobiliario adecuado (sillas, carpetas), y se contratará a un promedio de 45 docentes para que impartan clases en beneficio de más de 500 alumnos en todos los niveles educativos que son de escasos recursos económicos.

