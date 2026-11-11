El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, obtuvo una sentencia condenatoria de 30 años, 3 meses y 27 días de pena privativa de la libertad efectiva contra Alex Antonio Massa Ahuanari, hallado culpable del delito de robo agravado (en agravio de una pareja de esposos) y tenencia de drogas para su comercialización agravado en agravio del Estado Peruano.

Grave delito

La sanción fue obtenida por el fiscal adjunto provincial Andrés Alvarado Colina, quien demostró la responsabilidad del imputado mediante la presentación de pruebas contundentes durante el juicio oral.

Los hechos se registraron el 17 de mayo de 2024, cuando los agraviados fueron interceptados y asaltados a mano armada tras retirar una fuerte suma de dinero de una entidad bancaria. El sentenciado fue detenido al día siguiente a bordo del vehículo utilizado para el seguimiento previo, hallándose en la guantera el celular robado a una de las víctimas, además de diversas cantidades de marihuana, clorhidrato de cocaína y pasta básica de cocaína acondicionadas para su venta en las inmediaciones de una institución educativa.

Además de la pena de cárcel, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio Zona Sur de Ica dispuso que el sentenciado deberá pagar la suma de 22,000.00 soles por concepto de reparación civil, distribuida en S/. 15,000.00 a favor de la pareja de esposos y S/. 7,000.00 a favor del Estado Peruano. Asimismo, se ordenó el decomiso definitivo del vehículo empleado en el acto delictivo.

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