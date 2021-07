A más de 6 meses de haberse iniciado el año escolar 2021, un total de 55 alumnos de inicial, primaria y secundaria aún presentan dificultades para acceder a sus clases virtuales porque no cuentan con energía eléctrica en sus viviendas, ubicadas en el asentamiento humano 2 de Mayo (Subtanjalla), según dijo Nilson Souza Acho, exdirigente de la junta vecinal.

Ante esta situación, padres y madres hicieron un llamado de atención al alcalde del distrito de Subtanjalla, Manuel Cabrera Huayanca, para exigir que puedan admitir el pedido de la instalación de energía eléctrica, que vienen tramitando hace tres años, ya que no pueden tener el fluido por falta de la licencia.

“Somos 35 familias, el municipio nos pone obstáculos en el trámite de instalación de la luz, nuestro proyecto está en culminación y pagamos todos los requisitos que nos solicitaron, pero luego nos dicen que no es viable. Nosotros tenemos más de 7 años viviendo, contamos con constancia de posesión, se paga autovalúo, los arbitrios, aun así, no acceden al permiso de la luz”, declaró Nilson Souza.

Precariedad en el sector

Asimismo la vecina Placida Rojas Condori, indicó que el sistema escolar es precario, precisó que deben pagar diariamente entre tres a cinco soles para cargar sus celulares para que sus hijos puedan acceder a las clases virtuales y mantener una comunicación con sus docentes. “Algunos vecinos tienen hasta 5 hijos y con un celular no es accesible, el sistema educativo es malo, los niños no aprenden casi nada, a mí me dificulta, porque solo tengo educación primaria y no entiendo, no sé cómo apoyar a mis hijos “, expresó.

De acuerdo con la junta vecinal, durante el año escolar 2020, los profesores tuvieron dificultad para contactar a la mayoría de los escolares, han señalado también que ninguna autoridad local ni regional, ha dado chips y mucho menos tablets en el lugar.

Otro de los problemas que afecta a los moradores es la falta de abastecimiento del agua potable, ellos han indicado que llevan esperando hasta una década por la obra del recurso hídrico, que, ante la indiferencia de las autoridades, se ven obligados a pagar hasta 120 soles por cisternas, que solo les dura 2 días.