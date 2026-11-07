El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica logró que se dicte la sentencia de 6 años de pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva contra el ciudadano Venezolano Carlos Eduardo Mariño Maita, como autor del delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas (promoción, favorecimiento o facilitamiento del consumo ilegal de drogas tóxicas), en agravio del Estado peruano.

Prisión efectiva

La investigación del caso estuvo a cargo del Dr. Alioshka Yuri Antezano Loayza, fiscal provincial, quien recopiló los elementos de convicción que acreditaron la posesión de las sustancias prohibidas. Esto motivó a que el imputado renunciara a su presunción de inocencia y se acogiera a los alcances de la conclusión anticipada del proceso durante el juicio oral.

Durante la audiencia ante el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Ica, además de la pena de prisión efectiva que vencerá el 16 de septiembre de 2031, se impuso al sentenciado el pago de 103 días-multa (equivalentes a S/ 969.91), dos años y siete meses de inhabilitación, una reparación civil de S/ 8 000 y se ordenó su expulsión del país una vez cumplida su condena.

Los hechos materia de investigación ocurrieron el 17 de septiembre de 2025, alrededor de las 01:00 horas, en las instalaciones del Hotel Ikiña, ubicado en Poruma – Cachiche, Ica. En dicho lugar, personal policial de la AREANDRO PNP halló en la habitación del imputado una bolsa que contenía 43 envoltorios tipo “Ziploc” y un paquete adicional con cannabis sativa (marihuana), con un peso bruto total de 159 gramos.

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