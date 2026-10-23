La falta de respuestas sobre el asesinato del exalcalde de Los Aquijes, Edward Amoroto Ramos, llevó a sus familiares, amigos y vecinos a las puertas del Ministerio Público de Ica. A casi nueve meses del crimen, los deudos realizaron un plantón para exigir celeridad en las investigaciones y evitar que el caso termine archivado.

Plantón en Fiscalía

Edward Amoroto de 52 años, fue atacado a balazos el 31 de enero de 2026, cuando supervisaba obras en el sector de El Huarangal. Permaneció 21 días en UCI del Hospital Regional de Ica y falleció el 22 de febrero. Pese al tiempo transcurrido desde el ataque criminal, no hay ningún detenido.

El abogado de la familia, Jorge Pineda, indicó que la investigación está a cargo de la fiscal Mónica Pisconte Flores y reclamó una mayor celeridad por parte del Ministerio Público.

El letrado explicó que, junto con el apersonamiento de la madre del exalcalde, una adulta mayor de 84 años y de su hijo Gareth Amoroto (21), la defensa realizó gestiones para revisar la carpeta fiscal. Sin embargo, afirmó que únicamente se les permitió tomar fotografías de una parte del expediente, en la que identificaron, según su revisión, actuaciones pendientes y declaraciones que no se habrían realizado pese a las convocatorias.

Asimismo, uno de los principales cuestionamientos del abogado estuvo relacionado con los plazos de la investigación. Durante la entrevista, señaló que la disposición fiscal contemplaba un plazo de 60 días y consideró que el tiempo transcurrido era excesivo en relación con las actuaciones que, a su juicio, todavía faltaban realizar. Su preocupación, según expuso, es que la investigación preparatoria concluya sin haberse recibido testimonios que considera relevantes o que el caso sea archivado.

“Lo que busca el sentimiento popular, lo que busca la familia es simplemente que concluyamos la investigación preparatoria, que entremos a una etapa procesal de juicio y lógicamente ahí veremos a los culpables”, manifestó el letrado.

El abogado también se refirió a la demora en la entrega del informe policial, cuyo documento aún no había llegado al despacho fiscal. También enfatizó en imágenes de una cámara de seguridad que habría sido entregado a los investigadores, pero no se habría realizado una diligencia para visualizar formalmente ese material con participación de la defensa técnica.

Su hijo exige justicia

En la manifestación, el testimonio de Gareth Amoroto, de 21 años, fue uno de los momentos más emotivos de la jornada. Acompañado de su abuela, sus tíos, otros familiares y amigos de su padre, el joven expresó su dolor por la pérdida y la frustración que siente al no contar, según manifestó, con una respuesta sobre lo que ocurrió con su progenitor.

El joven también habló de sus dos hermanas menores, de 11 y 7 años, quienes han tenido que afrontar la pérdida de su padre. Con la voz quebrada, manifestó que para él la muerte de Amoroto fue un golpe inesperado y que todavía le resulta difícil comprender lo sucedido.

“No tendré posibilidades económicas, pero tengo mi voz. Tengo la voz de mi familia que va a seguir todos los días por pedir justicia por mi padre. Lo único que pido es que no se archive el caso”, dijo entre lágrimas.

Gareth también anunció que el plantón no será la última medida que emprenderán. Aseguró que continuarán con nuevas caminatas si es necesario. Finalmente los familiares y allegados de Edward Amoroto reiteraron que mantendrán sus acciones públicas hasta conocer avances concretos en la investigación.

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