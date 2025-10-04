El Concejo Municipal de Santiago aprobó por mayoría simple el Acuerdo N.º 056-2025, mediante el cual se rechazó la solicitud de vacancia contra el alcalde Ismael Francisco Carpio Solís. Sin embargo, lo que debía ser un trámite formal ha quedado envuelto en serios cuestionamientos por irregularidades en las notificaciones, posible falsificación de firma y vulneración del debido proceso.

Vicios en el proceso

La sesión extraordinaria, realizada el 3 de octubre, tenía como punto principal declarar consentido el acuerdo que desestimaba el pedido de vacancia presentado por el ciudadano Julio Ccencho Condori. Este había denunciado una presunta contratación irregular —por nepotismo— de un familiar del alcalde.

El abogado del solicitante de la vacancia, Dr. Virgilio Hurtado Cruz, fue enfático al señalar que su patrocinado nunca fue notificado correctamente sobre los acuerdos del concejo. Denunció además la falsificación de su firma en documentos que supuestamente acreditaban su conocimiento del proceso.

“Estamos ante una clara afectación al debido proceso. No existe una notificación válida. Mi patrocinado no recibió los acuerdos de forma oportuna y tampoco se le permitió ejercer adecuadamente su derecho a defensa. Ya se ha presentado una denuncia penal por falsificación de firma y se solicitará una pericia grafotécnica”, aseguró Hurtado.

El abogado también afirmó que ya se ha oficiado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que intervenga, señalando que hasta el momento no han podido acceder formalmente a todos los documentos necesarios.

Los cuestionamientos fueron respaldados por la regidora Ana Ascencio Ccencho de Farfán, quien criticó duramente la gestión del alcalde y los procedimientos seguidos.

“Nos entregaron el Acuerdo N.º 055 con fecha 2 de septiembre, pero el Acuerdo N.º 056 recién fue repartido entre los regidores los días 22 y 23 de setiembre. Mientras tanto, el solicitante de la vacancia recibió la notificación el 1 de setiembre. Todo esto resulta sumamente confuso y deja abierta la sospecha de manipulación”, expresó.

En contraste, el abogado defensor del alcalde, Dr. Aníbal Huamán, desestimó las acusaciones y sostuvo que no existe causal de nepotismo, ya que el trabajador señalado habría prestado servicios a la municipalidad durante más de 28 años.

Aprobación bajo la lupa

Pese a los serios cuestionamientos, el concejo aprobó el Acuerdo N.º 056 con cuatro votos a favor, tres abstenciones y una negativa. La solicitud fue presentada por el propio alcalde Ismael Carpio, quien busca que se declare consentido el rechazo a la vacancia, con todos los efectos legales.

Sin embargo, la batalla legal aún no concluye. El abogado del denunciante ha anunciado que presentará una apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones, argumentando quebrantamiento del debido proceso, irregularidades en las notificaciones y posible falsificación de documentos oficiales.

