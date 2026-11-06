Una grave denuncia por presuntos actos de connotación sexual contra una menor de edad motivó la detención de José Luis Noa Arones de 23 años, quien habría utilizado dos cuentas de TikTok para contactar a una niña de 12 años, solicitarle fotografías íntimas e insistir en concretar encuentros con ella. El caso ocurrió en la provincia de Ica y es materia de investigación.

Grave denuncia

De acuerdo con la denuncia formulada por la madre de la menor, el sujeto habría mantenido contacto con su hija durante aproximadamente tres meses a través de la mencionada red social. Durante ese periodo, presuntamente le enviaba mensajes en los que le solicitaba que mostrara sus partes íntimas y que se tomara fotografías debajo de sus sábanas.

Asimismo, habría insistido en encontrarse personalmente con ella, llegando incluso a proponerle inicialmente una salida a un parque y posteriormente una cita en un lugar desolado. El sujeto le enviaba a la menor fotos de su torso desnudo y otros mensajes presionándola a tener un encuentro.

La madre relató que pudo descubrir lo que estaba ocurriendo al revisar constantemente el celular de su hija. Fue así como encontró las conversaciones y mensajes que el individuo le enviaba, situación que le permitió advertir el peligro al que estaba expuesta la menor.

Según su testimonio, el intervenido utilizaba dos perfiles de TikTok, identificados como “JL” y “José NA”. Incluso, cuando el hermano de la niña advirtió al sujeto que ella era menor de edad, este habría bloqueado una de las cuentas y continuado contactándola desde el segundo perfil, donde nuevamente le solicitaba fotografías y buscaba concretar una cita.

La intervención se produjo la tarde del miércoles 4 de noviembre, en las inmediaciones de la agencia de transportes Flores, en Ica.

“Él fue allá a mi centro de trabajo, porque yo salí por un momento a comprarle su cena a mi hija y cuando regreso estaba jaloneando a mi hija, fue ahí cuando pedí auxilio. Ha querido llevarse a mi hija a la fuerza y en su billetera se le ha encontrado preservativos”, declaró.

Asimismo, sostuvo que la Policía ya tiene en su poder los celulares y las pruebas relacionadas con las conversaciones mantenidas entre el sujeto y su hija.

La denunciante también expresó su preocupación por la posibilidad de que existan otras menores que hayan sido contactadas por el mismo individuo. “Ahí aparecen (en el celular) muchas fotos de niñas. Yo pienso que solamente no es mi hija, son otras más niñas inocentes”, declaró, por lo que solicitó a las autoridades profundizar las investigaciones e identificar a posibles víctimas adicionales.

Por su parte, el abogado de la familia, Edgar Vera, confirmó que el caso ya se encontraba en manos del Ministerio Público, que desarrolla las diligencias urgentes correspondientes. Asimismo, precisó que los hechos vienen siendo investigados bajo la presunta comisión del delito de proposiciones a niñas, niños y adolescentes con fines sexuales.

A través de un comunicado, la Policía Nacional informó que la detención se realizó durante un operativo de control territorial, luego de tomar conocimiento de los hechos relacionados con el presunto contacto de una menor mediante redes sociales.

Según la institución policial, el joven habría solicitado a la niña el envío de fotografías y videos íntimos a través de dicha plataforma. Por estos hechos, es investigado por el presunto delito de proposiciones a niñas, niños y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos.

Tras su intervención, el detenido fue trasladado al Área de Investigación Criminal para continuar con las diligencias correspondientes.

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