El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica dictó siete meses de prisión preventiva contra Shindler Walter Purilla Echevarria, de 28 años, investigado por los presuntos delitos de robo agravado y violación sexual en grado de tentativa, en agravio de una joven cuya identidad se mantiene en reserva. La decisión fue adoptada por el juez Malvis Granda Dongo.

Investigación penal

Los hechos se habrían registrado durante la madrugada del 28 de septiembre de 2026, en el distrito de Los Aquijes. Según la investigación, la agraviada solicitó un servicio de transporte mediante la aplicación inDrive y, durante el recorrido, el conductor habría detenido el vehículo para presuntamente amenazarla utilizando una réplica de arma de fuego.

Bajo estas circunstancias, el investigado habría despojado a la joven de su teléfono celular, dinero y otras pertenencias. Posteriormente, según el caso presentado ante el juzgado, habría intentado realizar actos de carácter sexual contra la pasajera en el interior del vehículo.

La joven logró escapar del automóvil y pedir auxilio, para luego comunicar lo sucedido a sus familiares y a la Policía. Tras la denuncia, las autoridades ubicaron el vehículo presuntamente utilizado y realizaron diversas diligencias como parte de las investigaciones.

Durante las actuaciones fueron encontrados una billetera y documentos que corresponderían a la agraviada, dinero en efectivo, un teléfono celular y una réplica de arma de fuego. Estos elementos forman parte de las diligencias desarrolladas para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La prisión preventiva se contabiliza desde el 28 de septiembre de 2026, fecha de la detención, y vencerá el 27 de abril de 2027. El caso es investigado por presunto robo agravado, contemplado en los artículos 188 y 189 del Código Penal, en concurso con el presunto delito de violación sexual en grado de tentativa, previsto en el artículo 170 y concordante con el artículo 16 del mismo cuerpo legal.

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