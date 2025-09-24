Un inspector de ruta de transporte ha sido acusado por la Fiscalía por presunta discriminación en agravio de una persona con Síndrome de Down. El trabajador a pesar que evidenció que la persona tenia discapacidad y por ley debió viajar con el “pase libre”, pretendía que el ciudadano le muestre su boleto de pago de viaje.

Presunta discriminación

La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, de Ica y Cañete, presentó requerimiento de acusación contra inspector de ruta de empresa de transportes de servicio público interprovincial por efectuar actos de discriminación en agravio de persona en condición de discapacidad.

La víctima, que presentaba signos visibles de síndrome de Down, viajaba en compañía de su hermana desde Nasca hacia Ica. Durante el trayecto, el inspector de la empresa de transportes en lugar de solicitar su carnet de CONADIS, le exigió de forma insistente y reiterada que le muestre su boleto de viaje, desconociendo el derecho que le asiste al “pase libre” por su condición de discapacidad; asimismo, se ha incorporado a la empresa de transportes como tercero civilmente responsable.

El caso se encuentra a cargo de la fiscal adjunta provincial Karin Ore Huayllani; la fiscalía especializada en derechos humanos considera que esta acción vulneró el derecho de la víctima a la igualdad, la accesibilidad y a recibir un trato digno, menoscabando su dignidad frente a los demás pasajeros del bus.

VIDEO RECOMENDADO