La Policía Nacional del Perú, a través de la Región Policial Ica y efectivos de la Comisaría PNP La Tinguiña, realizó una intervención policial en la quinta cuadra de la avenida Aviación, distrito de La Tinguiña, tras registrarse hechos que habrían afectado la integridad física de un efectivo policial.

Policía herido

Durante la intervención, se procedió a la detención de una adolescente de 14 años, por su presunta participación en una infracción a la ley penal contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves, en agravio del suboficial de segunda PNP Ángel Quispe Achcaray. La menor le rompió la cabeza presuntamente con una botella de vidrio.

Asimismo, fueron detenidos dos ciudadanos de iniciales R. E. O. H. (45) y J. B. C. (55), por su presunta implicancia en el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, al haber obstaculizado la intervención policial.

Cabe precisar que el primero de los adultos intervenidos también registraba una requisitoria vigente por el delito de omisión a la asistencia familiar.

Los hechos son materia de las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades conforme a ley, respetando los derechos de las personas intervenidas y las garantías especiales aplicables a la adolescente.

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