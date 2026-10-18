Los integrantes del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) del distrito de Salas participaron en el II Encuentro Regional de Saberes Productivos, una actividad que reunió a delegaciones de diferentes distritos de la región Ica para destacar los conocimientos, las habilidades y las tradiciones que conservan las personas adultas mayores.

Iniciativas productivas

Durante la jornada, las adultas mayores emprendedoras de Salas presentaron diversos productos elaborados por ellas mismas, entre ellos manualidades, tejidos en crochet, bordados, artesanías y dulces tradicionales. Además de exhibir sus creaciones, tuvieron la oportunidad de ofrecerlas a los asistentes, dando a conocer sus habilidades productivas y el valor de los conocimientos adquiridos a lo largo de sus vidas.

El encuentro fue organizado por la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en coordinación con el programa social Pensión 65, y congregó a representantes de distintas localidades de la región. La actividad estuvo orientada a reconocer la experiencia de los adultos mayores, promover sus iniciativas productivas y mantener vivas las expresiones culturales transmitidas de generación en generación.

La participación de la delegación de Salas permitió visibilizar el trabajo que realizan sus integrantes del CIAM, quienes encuentran en estos espacios una oportunidad para compartir sus conocimientos, mostrar sus productos y fortalecer sus vínculos con otras organizaciones de adultos mayores.

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