La brecha de anestesiólogos en la región Ica es por más de un centenar, lo que genera brecha en el sector salud, afectando principalmente al avance en las operaciones quirúrgicas que son de suma urgencia. En la región Ica se registran menos de cien anestesiólogos para toda su población, así lo advirtió el secretario general de la Sociedad Peruana de Anestesia, Analgesia y Reanimación (SPAAR), Freddy Espinoza Mendoza.

Déficit de especialistas

Señaló que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei), el departamento iqueño ya supera el millón de habitantes por lo que la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiología estima que debe haber 20 anestesiólogos por cada 100 mil habitantes, sin embargo, en la región Ica solo existen 93 en actividad, cuando deberían haber 208. Esto ha originado que exista una larga cola de cirugías pendientes en los pacientes de Ica, ya que la data actual de anestesiólogos solo permite cubrir al 40% de la población y las proyecciones apuntan a una escasez de especialistas.

“Existe un déficit en cuanto a los anestesiólogos necesarios, el censo que hemos realizado de anestesiología da cuenta que en la región hay 111 anestesiólogos, incluyendo cesados y jubilados y hay 93 en actividad, y los cálculos indican que deberían haber 208 de acuerdo a criterios internaciones y que deben ser 20 anestesiólogos por cada 100 mil habitantes. Esto quiere decir que existe un déficit por más de 100 especialistas y solo se cubre el 40% de población con los actuales”, declaró.

Explicó que la problemática no se basa en la contratación de más profesionales de la anestesiología, sino que hay una inminente escasez de anestesiólogos y no cubren la demanda a nivel nacional, además que no existen las condiciones de infraestructura hospitalaria de calidad para que se puedan mejorar los procedimientos quirúrgicos y también para que se puedan preparar en la práctica.

“La solución no es contratar más anestesiólogos, porque no hay suficientes, y si se contrata los 208 para la región Ica, donde trabajarán, tenemos acaso los hospitales y centros médicos suficientes. Se debe mejorar la infraestructura médica, no solo para mejorar la labor de ellos sino también todos los procedimientos quirúrgicos. Tampoco podemos decir necesitamos triplicar el número de residentes de anestesiología, ya no convocamos a 150, convocamos 450 pero no hay plazas clínicas y no hay hospitales donde se van a preparar”, dijo.

Baja remuneración

Por su parte Víctor Chura, miembro de la Sociedad Peruana de Anestesia, también indicó que el médico anestesiólogo no es bien remunerado por el Estado Peruano, por ello en muchos casos trabajan en clínicas privadas. Además, que la residencia en anestesióloga debe ser de cuatros años, ya que los conocimientos en la medicina han aumentado y no pueden ser dictados correctamente en un periodo de tres años. Añadió que la preparación de un anestesiólogo cuesta al menos 100 mil soles.

“Con la data se puede lograr que los gobiernos regionales y locales puedan apoyar para generar más plazas de residentes médicos. A nivel nacional al año se forman 150 anestesiólogos, no es la falta de vocación y hay que generar plazas pagadas, porque más o menos se hace una inversión de 100 mil soles en los tres años de formación que se requiere. Se debe hacer políticas públicas y una concientización de médicos generales para que vean la posibilidad de que opten por especializarse en la anestesiología”, dijo.

