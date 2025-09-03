Con el objetivo de mejorar la productividad agrícola en el distrito de Santiago (Ica), pequeños y medianos productores de Chanchamayo, participaron en un taller de capacitación técnica organizado por la Agencia Agraria Ica, en coordinación con la Dirección Regional Agraria.

Conocimiento técnico

La jornada contó con la participación de especialistas de Agroideas, Senasa y empresas del sector privado, quienes abordaron temas clave como el manejo de plagas en cultivos de vid, nutrición vegetal y oportunidades de cofinanciamiento.

Se explicó las condiciones y beneficios de los programas de apoyo económico para el agro, también recomendaciones prácticas para el control integrado de plagas y enfermedades en la vid, y estrategias de nutrición y bioestimulación vegetal para mejorar los rendimientos.

La capacitación forma parte de una serie de actividades impulsadas por la Agencia Agraria Ica para acercar conocimiento técnico a zonas con fuerte actividad agrícola. Los organizadores anunciaron que se continuará promoviendo este tipo de espacios en distintas provincias de la región.

