Este 15 de setiembre, la Policía de Investigaciones del Perú conmemoró su 77.º aniversario con una ceremonia oficial en el parque principal de la Urb. San Isidro (Ica). El evento reunió a autoridades policiales, civiles y políticas, entre ellas el gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado Herrera, quien participó en el acto conmemorativo en honor a los detectives que han dedicado su vida a la investigación criminal en el país.

Durante la ceremonia, el gobernador regional anunció un próximo lote de 3,500 chalecos antibalas que serán entregados a la Policía Nacional del Perú (PNP), como parte de un proyecto gestionado a través del mecanismo de obras por impuestos.

“El compromiso con la Policía es firme. Así como entregamos motocicletas y camionetas, seguimos trabajando. Esta es una preocupación constante tanto del general de la Policía como del Gobierno Regional de Ica. Se va a realizar mediante obras por impuestos, y ya estamos avanzando con el proceso”, declaró Hurtado Herrera.

Según explicó, el expediente ya ha sido presentado a la Contraloría General de la República, que deberá evaluar los precios y las especificaciones técnicas del equipamiento. “Una vez que todo esté aprobado, cada policía contará con su chaleco antibalas”, aseguró.

La medida forma parte de un esfuerzo más amplio por fortalecer la capacidad operativa de la PNP en la región, en un contexto en el que la criminalidad continúa siendo uno de los principales desafíos de seguridad ciudadana.

