La Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga llevó a cabo con éxito la reapertura de su moderno Centro de Cómputo, con el objetivo de fortalecer las competencias digitales de sus estudiantes y docentes, mejorando así la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, se realizó la inauguración del nuevo mobiliario destinado al Consejo de Facultad, lo que permitirá un espacio más funcional y adecuado para el desarrollo de las sesiones académicas y administrativas.

El evento contó con la presencia del rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, Dr. Dante Fermín Calderón Huamán, quien felicitó a las autoridades de la facultad por su constante trabajo en favor de la mejora académica, administrativa y de infraestructura, reafirmando su compromiso con el desarrollo institucional.

“Inaugurar estas herramientas tecnologías significa mucho trabajo, hemos encontrado facultades sin equipos en laboratorios. Para nosotros es importante el recurso humano, el docente que tenga un sueldo adecuado para que pueda resolver y dictar sus clases normales, también estamos consiguiendo plazas docentes adicionales, hemos conseguido 90 para la universidad. También anunciar que estamos a puntos de poner en funcionamiento entre dos meses la supra computadora”, indicó la autoridad universitaria.

Durante la jornada, también se efectuó la entrega de uniformes institucionales al personal administrativo, en reconocimiento a su compromiso con la labor que desempeñan y reforzando la identidad institucional de la facultad.

