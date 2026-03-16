En una sesión de trabajo reciente, se aprobó por unanimidad el Plan de Trabajo 2026 de la Mesa Multiactor de la Red Regional de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de la Región Ica, una iniciativa promovida por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Ica. El plan funcionará como instrumento orientador para coordinar acciones que protejan y promuevan los derechos económicos de las mujeres emprendedoras y empresarias en la región.

Mujeres emprendedoras

El objetivo central del plan es fortalecer el ecosistema emprendedor a través de estrategias de capacitación, acceso a mercados, formalización, financiamiento, innovación y articulación interinstitucional. Estas acciones buscan impulsar la autonomía económica de las mujeres y contribuir al desarrollo económico sostenible de la región.

La aprobación unánime del plan refleja el compromiso de las instituciones que integran la Mesa Multiactor, liderada por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, de promover políticas y programas que reduzcan las brechas de género en el ámbito empresarial y generen mayores oportunidades de crecimiento para las mujeres emprendedoras.

Entre las principales acciones contempladas en el Plan de Trabajo 2026 se incluyen la implementación de espacios de asistencia técnica, ruedas de negocio, ferias comerciales, programas de fortalecimiento de capacidades digitales y acompañamiento para la formalización empresarial. Estas iniciativas buscan dotar a las mujeres de herramientas prácticas que les permitan consolidar sus emprendimientos, acceder a nuevos mercados y mejorar su competitividad en el sector productivo regional.

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