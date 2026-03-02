Un árbol de más de 10 metros de altura cayó sobre un vehículo con placa extranjera en el balneario de la laguna de Huacachina, en la provincia de Ica, provocando daños materiales y afectando cables de energía eléctrica en la zona.

No dejó heridos

El hecho ocurrió en medio de fuertes ráfagas de viento que, según se informó, habrían originado la caída del árbol, el cual tenía varias décadas de antigüedad. La estructura terminó desplomándose sobre un automóvil negro con placa HD-ML-2215, causando serios daños en la carrocería.

Además del impacto sobre el vehículo, cables de energía resultaron dañados, lo que generó preocupación entre comerciantes y visitantes que se encontraban en el concurrido balneario turístico.

No se reportaron personas heridas; sin embargo, el incidente obligó a tomar medidas de prevención mientras se realizaban las labores para retirar el árbol y evaluar los daños ocasionados.

