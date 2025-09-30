La Fiscalía ha dado por cerrada la investigación contra el actual gobernador regional de Ica, Dr.. Jorge Hurtado Herrera, quien fue acusado de integrar —y supuestamente liderar— una organización criminal denominada “Los Temibles del Sur”.

Proceso judicial

Desde marzo de 2023, el caso estuvo en manos del fiscal Alexander Pérez López. Todo comenzó con un testigo protegido que dijo haber presenciado actos de corrupción dentro del gobierno regional. A partir de ese testimonio se abrió una investigación contra 47 personas.

Pero con el paso del tiempo, la investigación mostró grietas. Varias veces el Poder Judicial le pidió al fiscal sustentar mejor sus pedidos. Las pruebas no aparecían, y lo que quedaba eran versiones sin confirmar, comentarios de pasillo, documentos sin peso legal.

El golpe final llegó el 12 de setiembre. La disposición fiscal N.º 32 determinó que los hechos investigados no configuran delito. No hubo cohecho, solo tres años de desgaste institucional.

